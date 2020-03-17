الإسماعيلية تبدأ تفعيل خطة التعليم عن بعد خلال توقف الدراسة

قامت مديرية التربية التعليم بالإسماعيلية، بتفعيل خطة الوزارة لتعليم الطلاب بمختلف المراحل التعليمية عن طريق التعليم الإلكتروني، وبث محاضرات للطلاب على المواقع الخاصة بالمديرية.

وقال الدكتور خالد خلف قبيصي مديرمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه يتم حاليا تفعيل الخطوات والإجراءات التي ستتبعها الوزارة للتحول الرقمي في تدريس المواد التعليمية، خلال فترة تعليق الدراسة، وذلك بإعداد "دليل تعلم للطالب"، يتضمن المطلوب من الطالب تحقيقه في كل درس، والمحاور الأساسية، والروابط الإلكترونية من بنك المعرفة المصري، والتي تساهم في دعم التعلم وتعميق الفهم.

وأشار "قبيصي"، إلى أن الوزارة ناقشت كيفية استخدام محتوى بنك المعرفة المصري في التدريس لطلبة الصفوف الدراسية المختلفة، وتوجيه المعلمين، خلال فترة تعليق الدراسة، للتواصل مع طلابهم من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد، وذلك بالاستعانة بأخصائي التكنولوجيا بالمدرسة، كما تم مناقشة دور مدير المدرسة، حيث أنه سيعمل على متابعة التحاق الطلاب بمجموعات التواصل التي تم إعدادها عن طريق معلم المادة، وتخصيص أوقات محددة للرد على الاستفسارات وتقديم إرشادات للطلاب من خلال جدول زمني معلن بالمدرسة