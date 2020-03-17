الكويت تتبرع بـ40 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة كورونا

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، اليوم الثلاثاء، تبرع بلاده بـ40 مليون دولار، إلى منظمة الصحة العالمية، لدعم جهودها في مكافحة فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19).

وأضاف الجار الله - في بيان صحفي - أن التبرع يأتي في إطار جهود الكويت المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 على المستويين المحلي والدولي، وبتوجيهات سامية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية ستتولى توزيع هذا التبرع لدعم برامجها في هذا المجال، إضافة إلى دعم الدول التي تتطلب أوضاعها الصحية تقديم المساعدة في هذا الإطار.