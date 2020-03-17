بينها الاتصال على أرقام الخط الساخن.. 10 خطوات لمنع انتشار كورونا

قدّمت وزارة الصحة والسكان فيديو للتوعية بوباء كورونا العالمي، وأوضحت الوزارة من خلال الفيديو الخطوات الواجب اتباعها من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها نستعرض فيما يلي الخطوات الواجب اتباعها لمنع انتشار الفيروس:

ـ اغسل يديد بانتظام بالماء والصابون.

ـ تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدي غير نظيفة.

ـ احرص على تغطية أنفك أثناء العطس أو السعال بمنديل ورقي.

ـ تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.

ـ ابتعد عن السلام بالأيدي، التقبيل، أو الأحضان.

ـ التزم المنزل إذا شعرت بحمى أو سعال.

ـ إذا أصبت بضيق تنفس، حمى، أو سعال، اتصل بالخط الساخن 105، أو 15335.

ـ تجنب الاحتكاك بالمصابين، أو الحالات المشتبه إصابتها.

ـ تناول طعام مقوي للمناعة.

ـ لمزيد من المعلومات والاستفسار ومتابعة المعلومات عن الفيروس على رقم الخط الساخن 105، أو 15335.