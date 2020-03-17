بورسعيد تواصل تعقيم دور العبادة والمنشأت التعليمية والطبية والحكومية

نظم مركز مكافحة القوارض والحشرات ببورسعيد، برئاسة مهندس أسامة رخا، اليوم، حملة تعقيم وتطهير لعدد من دور العبادة والمنشآت التعليمية والمراكز الطبية والمصالح والهيئات الحكومية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا، بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه سيتم تكثيف الإجراءات الوقائية في كافة المؤسسات والمصالح بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خلال هذه الفترة لمواجهة الفيروس المستجد، مشددا على ضرورة مضاعفة المجهودات خلال تلك الفترة، والالتزام بالتعليمات التى تقرها الجهات المعنية، حفاظا على المواطنين من أي سوء، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة أولا بأول لكافة الإجراءات الاحترازية التى تتم بالمنشآت والمصالح العامة والخاصة، والتأكد من مدى تنفيذها بالشكل الأمثل.