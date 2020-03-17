للمغادرة.. ازدحام السياح أمام مكاتب الطيران بالأقصر قبل وقف الرحلات

شهدت مكاتب شركات الطيران المختلفة، اليوم، بمحافظة الأقصر، ازدحامًا كثيفًا إثر تكدس السياح منذ الصباح الباكر لحجز تذاكر المغادرة من المحافظة، وذلك قبل تفعيل قرار الحكومة المصرية بوقف الرحلات الجوية داخليًا وخارجيًا.

وكان الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، قد أصدر توجيهاته بسرعة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسفر وعودة المصريين والأجانب من وإلى مصر قبل توقف حركة الطيران في المطارات المصرية.

وفيما يخص الوفود السياحية المتواجدة حاليًا بمصر والقادمة من خلال الطيران العارض، أكد الوزير أنه سيتم السماح باستكمال البرامج السياحية ومغادرة الوفود في مواعيد سفرها المقررة على رحلاتهم العارضة دون استقدام وفود جديدة.

وجاء القرار بناءً على القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية، اعتبارًا من الخميس المقبل بتوقيت الثانية عشر ظهرًا وحتى نهاية شهر مارس الجاري.