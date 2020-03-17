رئيس تاون جاس يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا بالإسكندرية

تفقد المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن - تاون جاس- صباح اليوم، سير العمل بمشروع توصيل الغاز الطبيعي بالإسكندرية والتي تستهدف توصيل 65 ألف عميل خلال العام 2020.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية لسير للعمل بمناطق التزام الشركة والتأكيد على اتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية.

وأكد "بهنس" أن تقليل أعداد العاملين والذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها جميع جهات العمل بالدولة لن يؤثر على تنفيذ خطتنا لتوصيل الغاز الطبيعي ولم يثبط من عزيمة أبناء الشركة في استكمال أعمالنا، مشيرا إلى نجاح تاون جاس في توصيل الغاز إلى 300 ألف وحدة سكنية بمناطقها الخمس خلال 2019 وفرت نحو 7 ملايين اسطوانة بوتاجاز.

وذكر أن خطة العام 2020 تستهدف توصيل الغاز لـ 300 ألف عميل آخرين بإستثمارات قدرها مليار و200 مليون جنية لتغطية 31 منطقة جديدة يدخلها الغاز لأول مرة .

ونفى رئيس الشركة ما تداولته بعض المواقع عن إبعاده ومنعه من دخول مقرات الشركة الرئيسية، مؤكدا أن البلاد تمر بظروف استثنائية تستوجب أن نكون في بجانب أبنائنا من العاملين بمناطق العمل لتوجيه رسالة إليهم بأنهم ليسوا وحدهم ولست بمعزل عنهم وأن مصر آمنة.