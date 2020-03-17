إصابة المتحدث الرسمي باسم الحزب الحاكم في ألمانيا بفيروس كورونا

أصيب المتحدث الرسمي باسم الحزب الحاكم في ألمانيا بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وقررت الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات، أمس، منع إقامة الصلوات الجماعية لكل الأديان، وكذلك اللقاءات في الأندية ورحلات الحافلات.

ونص قرار المنع، الذي تلته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على التجمعات في الكنائس والمساجد والمعابد وتجمعات الطوائف الدينية الأخرى.

وشهدت ألمانيا، حتى مساء الاثنين، 14 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بمدينة هامبورج الألمانية فيما سجل 6 آلاف و672 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أدبار، أن هناك ألمان يواجهون صعوبات في العودة إلى ألمانيا، خاصة في تركيا والمغرب وإندونيسيا والفلبين، مضيفة أن الوزارة تتواصل على نحو مكثف مع شركات الطيران وشركات السياحة لإيجاد حلول لتلك الأزمة.