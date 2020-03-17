أمن القليوبية يعيد سيارة مسروقة من عامين لصاحبها في بولاق الدكرور

نجحت الإدارة العامة لمرور القليوبية، في إعادة سيارة لقائدها عثر عليها بأحد الشوارع في مدينة شبرا الخيمة، وبالكشف عن السيارة، تبين أنها مبلغ بسرقتها في قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

تلقى اللواء إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، إخطارا من العقيد عبد العظيم محمد رئيس مباحث المرور، يفيد أنه أثناء المرور بناحية شارع نادي البلاستيك دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، تم العثور على سيارة. وبالكشف عنها بقاعدة الحاسب الآلي بإدارة المرور، تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 29894 لسنة 2018 جنح بولاق الدكرور بالجيزة من المدعو "م ش ع ".

كما تم ضبط كلا من "ع ع ش" 19 سنة، عاطل، أثناء قيامه بمزاولة سايس بدون ترخيص أمام المحكمة، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وضبط " م ص ع " 27 سنة، و" م ع م" 30 سنة، عاطل، أثناء قيامهما بفرض الإتاوات والقيام بأعمال السيطرة أمام موقف مسطرد – المؤسسة، وأعلى كوبري مسطرد، كما تم ضبط 1694 قضية ومخالفة مرورية متنوعة.

من جهة أخرى، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط " م ص ع " 34 سنة، عاطل، وبحوزته فرد خرطوش و5 طلقات و120 جرام حشيش ومبلغ مالي وسلاح أبيض " كتر "، و ضبط " م ر م " 38 سنة، عاطل، وبحوزته فرد خرطوش و100 جرام هيروين ومبلغ مالي بقصد الإتجار، وتولت النيابة التحقيق.