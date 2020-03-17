مصر للطيران تسير 33 رحلة دولية وداخلية حتى الآن

قال الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنّ الشركة الوطنية بدأت منذ الدقيقة الأولى لصباح اليوم، تسيير رحلاتها الدولية والداخلية من مطار القاهرة والمطارات المصرية بشكل منتظم.

وتابع أنّ 22 رحلة دولية وداخلية، أقعلت حتى الآن إلى الأقصر وأسوان - أبو سمبل وشرم الشيخ والغردقة وجدة وأكرا - أبيدجان وانجامينا ولاجوس وابوظبي ولندن والجزائر ونيويورك وجنيف وكانو ومدريد وإسطنبول وباريس ودبي وأمستردام وميونخ وفرانكفورت وأثينا وموسكو و برلين وروما وفينيا وبودابيست وميلانو، بخلاف رحلات شحن جوي لجدة والرياض والكويت وأوستند / إسطنبول.

ولفت إلى أنّه جرى تكبير طرازات العديد من الرحلات لتستوعب أكبر أعداد ممكنة من الراغبين في العودة من الخارج، فضلا عن التنسيق مع الجهات كافة لتشغيل رحلات إضافية قبل موعد توقف الطيران ظهر الخميس المقبل.

وأضاف زكريا أنّ الشركة اتخذت اليوم حزمة إجراءات جديدة بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء، وتعليمات وزارة الطيران المدني في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

وأوضح أنّه جرى تعقيم مباني ومنشآت الشركة، واستخدام المواد المطهرة بالتنسيق مع مستشفى مصر للطيران، وتطهير المعدات والأماكن الإنتاجية بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية وتشغيل ماكينة تعقيم أيدي العاملين، ووضع السيناريوهات المختلفة والتدريب على كيفية التعامل في حالة الاشتباه في إصابة أحد العاملين بالفيروس.

وشملت هذه الإجراءات إلغاء الرحلات ومصايف العاملين، وغلق الكافتيريات وأماكن تجمعات العاملين، وإلغاء الدورات التدريبية وورش العمل ومأموريات السفر، وتفعيل الاجتماعات الإلكترونية web conference بدلا من اللقاءات المباشرة.