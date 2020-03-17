انطلاق حملة تطهير المنشآت التعليمية بمطروح

انطلقت، اليوم الثلاثاء، حملة تعقيم وتطهير المؤسسات التعليمية بجميع قرى ومدن محافظة مطروح، وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية وطبقاً لتوجيه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وتابع الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إجراءات تطهير فندق المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بحضور جمال ناجي مسؤول الفندق التعليمي.

وقال "النيلي" إن حملة تطهير وتعقيم مباني الإدارات التعليمية وجميع مدارس مطروح مستمرة خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى وضعتها الدولة لحماية الطلاب وجميع عناصر العملية التعليمية.