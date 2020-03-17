الجيزة: إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة خلال ساعات

أعلنت محافظة الجيزة، إعادة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تشغيل محطات المياه التابعة لها بمناطق المحافظة المختلفة، بنسبة 80% تقريبا، عقب انخفاض نسبة العكارة بنهر النيل، إثر موجة الأمطار الغزيرة، التى تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية، لتعود ضغوط المياه بالشبكة، إلى وضعها الطبيعى، فى موعد غايته مساء اليوم.

تشير محافظة الجيزة، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى، اضطرت الى قطع المياه، بعدد من المناطق خلال الأيام الماضية، نظرا لارتفاع نسبة العكارة بمياه النيل، التي وصلت إلى 4000 وحدة عكارة، نتجت عن تصريف مياه الأمطار بالنهر، ما أثر على ماخذ المحطات المختلفة، وأدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة، حيث أن الحد المسموح به لمعالجة المياه.

وأكدت أن توقف المحطات، أصبح أمر حتمى، لإجراء عملية الغسيل العكسى للمرشحات، ومعاودة التشغيل مرة أخرى، وضخ المياه بالشبكات تدريجيا.

وتعتذر محافظة الجيزة، عن أى معوقات واجهت المواطنين خلال فترة انقطاعات المياه، وأنه سيجري انتظام ضخ المياه، بكل المناطق المتأثرة بالمحافظة، مساء اليوم.

وتؤكد محافظة الجيزة، أن هناك متابعة دورية من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجميع القيادات التنفيذية، لحين عودة المياه لكل المناطق المتأثرة.