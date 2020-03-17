أمن الغربية يغلق 50 مقهى وسنتر تعليمي للوقاية من كورونا

شنت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع مسؤولي القيادات التنفيذية بديوان مجلس مركز ومدينة زفتى حملة لغلق المراكز التعليمية ومنع تناول الشيشة بالمقاهي للوقاية من فيروس كورونا ومكافحة انتشار العدوى بين المواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، بالتنسيق مع اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بهدف ردع المخالفين من أصحاب المقاهي وسناتر الدروس الخصوصية. ترأس تلك الحملات كلا من المحاسب أحمد النحال رئيس مجلس مدينة زفتى بالتنسيق مع العميد عمرو خلف مأمور قسم شرطة زفتى.

وتضمنت هذه الحملات المرور على مراكز الدروس الخصوصية والكافيهات والسيبرات وصالات الجيم وقاعات الأفراح، وذلك لمنع التجمعات نطاق مدينة زفتى ومنع تناول الشيشة داخل الكافيهات وفحص الشهادات الصحية والاشتراطات الأمنية وعوامل النظافة فضلا عن إغلاق 50 كافية وسنتر تعليمي وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها .