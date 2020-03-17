اتحاد الصناعات: لدينا فائض كبير من الكحول والأزمة الحالية مفتعلة

قال محمد البهي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات ورئيس شعبة مستحضرات التجميل، إن مصر لديها فائض كبير من إنتاج الكحول يغطي احتياجات السوق المحلية، ويكفي للتصدير، ووصف الزيادة الكبيرة في أسعار المنتجات والمطهرات المتعلقة بالعناية الشخصية، بأنها "أزمة مفتعلة" تتطلب تدخل حكومي سريع لمواجهتها.

وكشف البهي في تصريحات لـ"الوطن" أن هناك نحو 10 شركات تعمل في مجال الكحول بالسوق، منها شركة تابعة لقطاع الأعمال العام وهي شركة السكر والتقطير المصرية، التي تنتج وحدها نحو 35 مليون طن كحول، مشيرا إلى أن بعض الشركات لجأت إلى التعامل مع وسطاء من أجل زيادة الأسعار، ما أدى لانتعاش السوق السوداء، ورفع الأسعار بنحو 6 أضعاف، وأضاف: سعر لتر الكحول قبل أسبوع تقريبا كان يبلغ 35 جنيها، والآن قفز إلي ما بين 100 - 150 جنيها دفعة واحدة.

كما كشف البهي عن الاتفاق مع وزارة الصحة بالإسراع في تسجيل مصانع مستحضرات التجميل لدى الإدارة المركزية للدواء ولدى هيئة الدواء المصرية من أجل الإسراع في السماح لتلك المصانع بإنتاج الكحول، موضحا أن الوزارة ستقوم بتسليم المصانع التي تقدمت بطلبات اخطارات التسجيل الخميس المقبل.

وتابع هناك انفلات غير طبيعي فيما يتعلق بشراء الكحول من المصانع المنتجة له، ولابد من تدخل الحكومة من أجل تخصيص الكميات اللازمة للمنتجين لتغطية احتياجات السوق، في ظل نقص الخامات وسيطرة حالات "الجشع" على البعض.