عددهم 1700.. الهجرة تتابع نقل المصريين العالقين في السودان

تابعت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وصول مزيد من الأتوبيسات المخصصة لنقل المصريين العالقين بالسودان، ولم يستطيعوا العودة لمصر، نظرًا للإجراءات التي يجري اتخاذها في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت الإجراءات كالتالي:

-نقل نحو 1700 من الطلبة والمواطنين من السودان، شهد تنسيقا بين كل أجهزة الدولة منذ اللحظة الأولى.

-تسلمت غرفة عمليات الوزارة، استغاثات من عدد من المصريين بجمهورية السودان.

-تخصيص فريق طبي من وزارة الصحة، أجرى الفحوصات على العائدين في أقصى جنوب البلاد، واستمر أداء عمله على مدار الساعة، لحين الانتهاء من جميع المواطنين.

-التنسيق مع المجتمع المدني ومؤسسة "الجود"، لتخصيص أتوبيسات حديثة لنقل المواطنين، من الحدود إلى القاهرة.

-إرسال وجبات بشكل طارئ، لمن اضطر إلى المبيت في المعبر، لحين إنهاء إجراءات الحجر الصحي للكشف، ولحين إعادة فتح المعدية.