صندوق الإسكان الاجتماعي: حسم موعد طرح الإعلان الـ13 غدا

قال مصدر مسؤول فى صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقاري، أنه سيجرى عقد اجتماع غدا الأحد، بين قيادات الصندوق، لتحديد موعد الإعلان الـ13، وتشمل الطرح والمواقع المقترحة للوحدات، والأسعار والشروط.

وأضاف المصدر، أنه كان من المفترض، أن يطرح الإعلان فى الوقت الحالي، ولكن نظرًا للظروف الحالية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وهو ما يشمل مخاوف لوجود تجمعات كبيرة، فى مكاتب البريد، للحصول على كراسة الشروط الخاصة بالإعلان، ودفع مقدم الحجز.

وقالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنَّه لم يجري حتى الآن تحديد موعد طرح الإعلان الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي أو عدد الوحدات التي يشملها الطرح.

كما تفاصيل الطرح، ومواقع الوحدات لا تزال محل دراسة، بينما ستطابق شروط الوحدات وطريقة الحجز مع نفس أليات الإعلانات السابقة.

وتعد من أهم شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، حتى الإعلان الـ12، الصادر فى نهاية العام 2019، أن يكون المتقدم من محدودي الدخل ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 68.4 ألف جنيه سنوياً للأسرة، بما يعادل 5 آلاف و700 جنيه شهرياً، وعن 50.4 جنيه سنوياً للأعزب، بما يعادل 4 آلاف و200 جنيه شهرياً.

و في حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم إلغاء الحجز، كما يجب أن تضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافي الدخل، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

ويقر المتقدم بأنَّه لم يسبق تخصيص وحدة سكنية له أو للأسرة أياً كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، و يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات.