بسبب كورونا.. محمد هنيدي لـ نجيب ساويرس: اشتري جزيرة وخدنا معاك

نشر رجل الأعمل نجيب ساويرس، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر" علق فيها على أزمة فيروس كورونا المستجد، وروتينه اليومي خلال فترة البقاء في المنزل.

وقال ساويرس: "برنامج اليوم: الساعة 08:30 من السرير إلى الحمام، الخروج من الحمام إلى المطبخ، تناول الإفطار، بعد الإفطار سنقوم بزيارة الغرف، الساعة 13:00 الأكل في المطبخ الساعة 14:30 سيستا على الكنبة، بعد الظهر زيارة الصالة مع تقديم الشاي الساخن مع الكعك، العودة في وقت متأخر إلى السرير رحلة سعيدة".

ليرد عليه أحد المتابعين: "طب متعمل زي رونالدو وتشتري جزيرة"

ليعلق ساويرس: "الجنة من غير ناس متنداس".

ليرد الحساب الرسمي للفنان محمد هنيدي: "خلاص اشتري جزيرة وخدنا معاك، سهلة أهي".

يذكر أن آخر أعمال هنيدي الفنية هو مسلسل "أرض النفاق" الذي لعب بطولته مع هنا شيحة ودلال عبد العزيز وسامي مغاوري ومحمد ثروت وليلى عز العرب وسلوى محمد علي ومحمد محمود، سيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج ماندو العدل.