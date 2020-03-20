محافظ الغربية يزيل عدد من الأسواق العشوائية بزفتى والسنطة

قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، جولة بمركزي السنطة وزفتى، تابع خلالها مدى الالتزام بالقرارات الوقائية لمواجهة كورونا.

وشدد محافظ الغربية خلال الجولة على التصدي لأية مخالفات للبناء على الرقعة الزراعية، وقاد حملة كبرى لإزالة التعديات على أراضى الدولة بالسنطة وزفتى بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن.

وأشار المحافظ، إلى تكثيف الجهود لمراقبة الأسعار ومنع التجمعات وإزالة الأسواق العشوائية بجميع مدن وقرى ومراكز المحافظة تفعيلا للقرار الصادر بهذا الشأن، موضحا أنه تم إزالة أسواق عشوائية بكل من السنطة وزفتي والمحلة الكبرى وطنطا.

شارك في الحملة كل من مباحث التموين وشرطة المرافق وقسم البيئة والطب الوقائي والطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء.