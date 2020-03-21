سارق جمعيات اليتامى يعترف بتفاصيل سطوه على خزينة بالزيتون

"جمعيات السناني فيها فلوس كتير علشان كده سرقتها".. هكذا اعترف عاطل، بتفاصيل سرقة خزينة جمعية أهلية بمنطقة الزيتون، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبطت أجهزة الأمن مرتكب واقعة سرقة مبلغ مالي من خزينة إحدى الجمعيات الأهلية في القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة.

كان قسم شرطة الزيتون، تلقى إخطارا من إحدى السيدات "أخصائية مالية وإدارية بإحدى الجمعيات الأهلية، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة"، بكسر الخزينة الخاصة بالجمعية الأهلية محل عملها، والكائنة بدائرة القسم، وسرقة مبلغ مالي من داخلها.

وتشكل فريق بحث جنائي، توصلت جهوده، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، فرد أمن بالجمعية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالجمعية، ومروره بضائقة مالية، عقد العزم على سرقة مبلغ مالي من داخل الخزينة، مستغلا عدم وجود العاملين بالجمعية نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وبإرشاده، ضبطت الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وكذا جزء من المبلغ المالي المستولى عليه من واقعة السرقة، وأقر بإنفاقه على متطلباته الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية.