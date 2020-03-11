التفاصيل الكاملة لضبط عصابة سرقة سولار بنها

أمرت نيابة مركز بنها بحبس 5 أشخاص وتجديد حبس سادس كونوا عصابة لسرقة خط نقل سولار مسطرد- طنطا، المار بمركز بنها، والذي شهد في يوم 2 مارس الجاري نشوب حريق ببقعة زيت أعلى سطح مياه ترعة الجزلية القبلية المتفرعة من ترعة الفلفلة بناحية عزبة شرارة ميت عاصم - دائرة المركز، على مسافة 200 متر نتيجة تسرب مواد بترولية من خط أنابيب البترول التابع لشركة خط أنابيب بترول مسطرد (خط طنطا / مسطرد) المار أسفل الترعة، وامتدت النيران إلى الأشجار المحيطة على جانبي الترعة، كما عثر على كلبس بالماسورة الرئيسية للخط بأرض زراعية بجوار الترعة.

وكشفت التحقيقات أن وراء واقعة تركيب المحبس "الكلبس" المثبت أعلى ماسورة خط البترول محل الواقعة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية من خطوط التوزيع الرئيسية المارة أسفل الأرض عن طريق تركيب محابس عليها، وهم كل من "أحمد ج ا"، عاطل، و"محمد م ع"، عاطل، و"وائل ي ع"، سائق، و"محمد م ع"، سائق، و"محمد ص م"، وشهرته محمد الحداد.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم وإرشادهم تم ضبط سلاح ناري بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مطموسة الأرقام، و9 طلقات من ذات العيار، وبندقية خرطوش، و5 طلقات من ذات العيار.

بإرشاد الثالث، ضبطت السيارة ملكه ماركة شيفرولية 3/4 نقل بدون لوحات معدنية مثبت عليها تانك حمولة 5 طن (جارى فحصها)، وبإرشاد الرابع ضبطت السيارة ملكه رقم "ق أ و" 2394 ماركة جامبو مثبت عليها تانك حمولة 5 طن، و بإرشاد المتهم الخامس ضبطت ماكينة شفط وصاروخ ومثقاب وحزام تركيب الكلبسات وخرطوم شفط 35 متر ومحبسين المستخدمين في نشاطهم الإجرامي.

جرى التحفظ على المتهمين وتحريز المضبوطات، وبمواجهتهم بما توافر من معلومات أكدتها التحريات أقروا بصحتها وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية بالاتفاق مع المتهم السادس صاحب الأرض محل التعدي على الخط.