بسبب الشاي.. إصابة عامل بحروق في بني سويف  

أصيب عامل بحروق من الدرجة الثانية، أمس، إثر اشتعال النيران به، عقب حدوث تسريب من اسطوانة البوتاجاز أثناء إعداده لمشروب الشاي داخل منزله بقرية اقفهص التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف.

واستقبل مستشفى الفشن المركزي، عامل يدعى " ربيع . م . ع " 23 عام، مقيم قرية أقفهص مصاب حروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثانية، وتم تحويله لمستشفى بنى سويف العام.

وتبين من التحريات الأولية أنه اثناء إعداد المصاب للشاي حدث تسريب غاز من أسطوانة البوتاجاز فإشتعلت النيران به وأمتدت إلى ملابسه، وأحدثت إصابته.

كما تبين من التحريات أنه بالانتقال والفحص وسؤال والد المصاب قرر أنه أثناء قيام أبنه بإعداد مشروب الشاي، حدث تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز، واشتعلت النيران وامتدت إلى ملابسه وأحدثت إصابته، ولم يتهم أحد، ونفي الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 1130 إداري مركز الفشن.