منظمة العفو الدولية: إصابة مئات العمال في قطر بكورونا

استمرارًا للانتهاكات القطرية تجاه العمال الوافدين، كشفت منظمة العفو الدولية، عن إصابة المئات من العمال في قطر بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وحذرت منظمة العفو الدولية، من تفشي الوباء، بسبب الظروف التي يعيش فيها العمال في المنطقة الصناعية بالدوحة.

وأشارت المنظمة، إلى إغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في الدوحة، بعد تسجيل مئات الإصابات بفيروس كورونا، في البلاد، كما طالبت قطر، بعدم التمييز في الرعاية الصحية للمصابين بكورونا.

ونقلت "سكاي نيوز"، عن نائب مدير منظمة العفو الدولية للقضايا العالمية، ستيف كوكبيرن، قوله: "بينما يكافح العالم لاحتواء انتشار فيروس كورونا، فإن العمال المهاجرين المحاصرين في مخيمات، مثل تلك الموجودة في قطر معرضون بشكل أكبر لتفشي الوباء بينهم".

وأضاف: "معسكرات العمل في قطر مزدحمة للغاية، وتفتقر إلى المياه الكافية، والصرف الصحي، وأن العمال سيكونون حتما أقل قدرة على حماية أنفسهم من الفيروس، كما أن قرب العمال من بعضهم البعض في المخيمات الضيقة لا يسمح بأي نوع من الابتعاد الاجتماعي".

وطالب الحكومة القطرية، بضمان بقاء حقوق الإنسان في جميع محاولات الوقاية من فيروس كورونا واحتوائه، وكذلك حصول جميع الأشخاص على الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الوقائية والعلاج، لجميع المتضررين دون تمييز.

وزارت منظمة العفو الدولية، معسكرات العمل في المنطقة الصناعية بالدوحة، والتي يسكن فيها مجموعات كبيرة من العمال المهاجرين في مساكن وصفتها المنظمة بانها سيئة للغاية، حيث ينامون في أسرة بطابقين في غرف مزدحمة مع سوء الصرف الصحي وأحياناً بدون كهرباء أو تشغيل ماء.

ومنذ فوزها بحق تنظيم كأس العالم 2022، وثَقت منظمة العفو الدولية مرارا وتكرارا، قلقها بشأن حقوق العمال المهاجرين في المنطقة الصناعية بالدوحة، ونظام التوظيف الاستغلالي في قطر.

وسجلت قطر أمس، 10 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 470.