ارتفاع طفيف لأسعار الذهب.. و"الديلفري" لزبون المحل

سجلت أسعار أعيرة الذهب، تراجعا طفيفا في البورصات العالمية وأسواق المال، عقب تذبذب واضح خلال اليوم الواحد، بين الانخفاض تارة، والارتفاع تارة أخرى.

وبيع عيار 24 بـ759 جنيها، مقابل 760 أمس الجمعة، وسجل عيار 21 نحو 664 جنيها، فيما بلغ سعر بيع عيار 18 قيمة 569 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بـ5 آلاف و315 جنيه.

وقال متعاملون فى الصاغة، أن مبيعات الذهب، انتعشت انتعاشا طفيفا بالمقارنة بالعام الماضى بمناسبة عيد الأم، لافتين إلى أن عدد كبير من المواطنين، اعتمد فى شراء الذهب لمناسبة عيد الأم، من خلال الذهب الديلفرى، لاختيار الهدايا، تحسبا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مؤكدين أن ذلك يتوقف على صلة التعارف بين المحل والزبون.