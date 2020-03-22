يوم المياه..العالم يحتفل بعذوبتها ويدعو لإدارة مواردها

يحتفل العالم اليوم 22 مارس باليوم العالمي للمياه، وهو تقليد سنوي تعتبره اليونسكو وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة، وبحسب المنظمة فإن اليوم العالمي للمياه، هو فرصة لرفع الوعي بالأمور المتصلة بالمياه، ولإلهام الآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث فارق في الأزمة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار المؤرخ في 22 ديسمبر 1992، وأعلنت بموجبه يوم 22 مارس من كل عام بوصفه اليوم الدولي للمياه، وذلك للاحتفال به ابتداء من عام 1993، وفقا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الواردة في الفصل 18 (حماية موارد المياه العذبة وإمداداتها من جدول أعمال القرن 21).

وتقول مديرة المنظمة، إنه "في عالمٍ تتزايد فيه العولمة، تحدث القرارات المتصلة بالمياه آثاراً تعبر الحدود وتمس الجميع، ومن ثَم فهي تدعو إلى الأخذ بإدارة شاملة للمياه، وبمناسبة يوم المياه العالمي هذا، تؤكد اليونسكو مجدداً التزامها بدعم الحكومات في جهودها الرامية إلى تحقيق انتفاع الجميع بالمياه والمرافق الصحية بلا تمييز، وبإعطاء الأولوية لمن هم في أمس الحاجة إليها، يتسنى لنا بناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود وأكثر مساواةً وإقامة عالم أكثر سلاماً واستدامةً".

ويقول تقرير لليونسكو إن المياه هي لبنة أساسية للحياة، وأكثر من مجرد ضرورة لإرواء العطش أو حماية الصحة؛ كما أن المياه أمر حيوي فهي تخلق فرص عمل وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإنسانية.

ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية، فإن 3,6 مليار نسمة في العالم، أي ما يقارب نصف سكان العالم، يعيشون في مناطق قد تشح فيها المياه لمدة شهر واحد على الأقل سنويّاً، مشيرا إلى أنه قد اقتربت فعلاً معدّلات الاستهلاك العالمي اليوم من بلوغ الحد الأقصى للقدرة على التحمّل، ويخفي هذا التوازن الهش في الحقيقة أوجه تفاوت كبيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

ويصدر تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية سنوياً بمناسبة اليوم العالمي للمياه، ويهدف هذا التقرير في نسخه السنوية إلى تزويد صانعي القرار بالأدوات اللازمة لصياغة وتنفيذ سياسات تُعنى بالحفاظ على استدامة المياه.

ويضطلع برنامج اليونسكو العالمي لتقييم الموارد المائية بمهمة تنسيق هذا التقرير نيابة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، ويتماشى الموضوع السنوي لليوم العالمي للمياه مع محور اهتمام التقرير.

وتُشارك اليونسكو أيضاً في إحياء اليوم العالمي للمياه من خلال برنامجها الهيدرولوجي الدولي، الذي يحرص من خلال النشاطات التي ينظمها على مدار السنة على إنشاء قاعدة معارف علمية لمساعدة البلدان على إدارة مواردها المائية إدارة مستدامة.