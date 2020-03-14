"طوارئ المياه": انتظرنا هطول الأمطار من يوم الأربعاء بالمعدات

قال محمود محمد، مسؤول غرفة الطوارئ لشركة المياه والصرف الصحي بوسط وغرب القاهرة، إن ظاهرة سوء الأحوال الجوية التي واجهت مصر خلال الأيام القليلة الماضية لم تشهدها الدولة من قبل: "إحنا كنا قاعدين مستنيين الحدث من يوم الأربعاء".

وأضاف "محمد" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الشركة قامت برفع درجة الاستعداد وسط موظفيها، ودعتهم للانتشار في الشوارع من أجل مواجهة الطقس السيئ: "إحنا نسينا نكلم ولادنا، ولحد دلوقتي مروحناش بيتنا"، موضحًا أن سيارات شفط المياه تواجدت في الشوارع المصرية قبل هطول المطار الشديد الذي حصل مؤخرًا: "إحنا شغالين بحب، وكنا عايزين نقعد أكتر من كده".

وأكد أن الشركة استعانت بسيارات حديثة لشفط المياه مساءً، حتى تكون الشوارع فارغة لرفع المياه من الطرقات: "لدينا برنامج وخطة شغالين عليها، وبنرجع كفاءة الصرف الصحي لـ80%"، مشيرًا إلى أن الأزمة الأخيرة أظهرت معدن الشعب المصري الأصيل من تضافر لمجهوداتهم والدعاء للعاملين تحت الأمطار: "إحنا عندنا رسالة ومبسوطين، والناس كانوا بيدعولنا".