بالأرقام.. تعرف على مستفيدي الدعم النقدي من التضامن حتى منتصف مارس

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، آخر تحديث لبيانات مستحقي خدمات الدعم النقدي من الوزارة بالأرقام حتى منتصف مارس الجاري .

وأكدت الوزارة، أن عدد المستفيدين من برنامج "كرامة" بلغ مليونا و73 ألفا و475 شخصا، ويصرف البرنامج مساعدات شهرية لكبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات، بينما بلغ عدد مستفيدي "الضمان الاجتماعي" 419 ألفا و669 شخصا، وتشمل مظلة الضمان الاجتماعي الفئات الموجودة في المجتمع، اعتبارا من الأطفال حتى عمر الشيخوخة، ويصرف المعاش للمرأة والرجل، وهناك فئات بعينها تستحق هذا المعاش ككبار السن والأسر الفقيرة وغير القادرة.

وبلغ عدد مستفيدي "تكافل" حتى منتصف مارس، مليونا و902 ألفا و273 شخصا، ويرتبط برنامج "تكافل" بالأسرة الفقيرة التي لديها أبناء من سن يوم وحتى مراحل التعليم المختلفة، وتصرف فيها مساعدات للفرد بالأسرة ككل، وصرف مساعدة شهرية لكل طالب بالأسرة بحد أقصى 3 طلاب، شريطة التزام الأسر المستفيدة بالشروط الموضوعة، بالنسبة للأطفال أكبر من 6 أعوام.

ونشرت وزارة التضامن، على موقعها، أن عدد المؤمن عليهم حتى أول مارس وصل إلى 16 مليونا و954 ألفا و898 شخصا، فيما وصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين نحو 10 ملايين و287 ألفا و40 شخصا حتى أول مارس الجاري.

كما بلغ عدد منافذ صرف المعاشات 17 ألفا و620 منفذا، لتيسير عمليات صرف المعاشات، وضمان انتظام الصرف من المنافذ، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.