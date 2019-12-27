أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أنه منذ انطلاق برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة فى 2015، يتم العمل على الوصول إلى الأسر الأكثر فقرا واحتياجا وفقا لخرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث وصول عدد المستفيدين من الدعم النقدي إلى 3.141.303 أسرة.

وأضاف التقرير ان عدد مستفيدي "تكافل" ارتفع من 1.568.661 إلى 1.695.800 مستفيد، مقارنة بمنتصف نوفمبر الماضي، كما ارتفع عدد مستفيدي "كرامة" إلى 778.880 أسرة مقابل 692.041 خلال نوفمبر الماضي، فى حين وصل عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى 666.632 أسرة.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 71% من الدعم النقدي موجه للصعيد، حيث يضم 67% من الفقراء، لذلك فقد ركز البرنامج على الصعيد ثم الدلتا والقاهرة، والتي تعد أقل فقرًا.

وتابع، أن برنامج "تكافل وكرامة" أصبح من أكثر وأسرع برامج الدعم النقدي نموا في العالم، حيث نجحت وزارة التضامن فى الوصول ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" إلى قرى ومحافظات مصر حيث وصل إلى 5630 قرية ونجعا، ما أدى الى زيادة استهلاك الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل" بنسبة 8.4% مقارنة بالأسر غير المتلقية للدعم، كما أن الأسر بالغة الفقر استخدمت دعم تكافل في سداد بعض الفواتير والديون، واستفادت الأسر من دعم تكافل فزاد استهلاكها للغذاء وحسنت من نمطها الغذائي، وحقق البرنامج نجاحا في استفادة الأسر من الصحة والتعليم وهو ما يظهر من التحاق 100٪ من أطفال الأسر المستفيدة بالمدارس وانتظامهم في العملية التعليمية، مما انعكس على زيادة إنفاقها على المستلزمات وزيادة إنفاق الأسر على المستلزمات المدرسية.