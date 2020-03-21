حقيبة اليد يمكنها نقل فيروس كورونا.. اعرف إزاي تعقم محتويات شنطتك؟

ترافق حقيبة اليد المرأة أينما ذهبت ما يجعلها عاملًا أساسيًا في نقل الجراثيم والفيروسات المسببة للأمراض، حيث شاركت خبيرة نظافة الغذاء سيلفيا أندرسون أفضل نصائحها لتجنب التقاط العدوى بفيروس كورونا من حقيبة اليد، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

وترصد "الوطن" بعض النصائح لتجنب التقاط الفيروسات بحقيبة اليد وفق موقع "24 الإماراتي" على النحو التالي:

غسل عبوات المياه

يحمل الكثيرون عبوات المياه القابلة لإعادة الاستخدام في حقيبة اليد، لذلك من الضروري غسلها بالماء والصابون بشكل يومي، أو وضعها في آلة غسل الصحون، ويجب أن يكون الماء المستخدم لغسلها قريبًا من درجة حرارة الغليان بهدف قتل الفيروسات.

تعقيم المفاتيح

يتم استخدام المفاتيح الشخصية بشكل يومي، وهي معرضة للتلوث بالجراثيم والفيروسات، لذلك من الضروري غسلها وتعقيمها بانتظام قبل وضعها في الحقيبة.

تنظيف سماعات الأذنين

سماعات الأذنين عنصر آخر معرض للتلوث، ويمكن أن تنقل الميكروبات والفيروسات، ومن الضروري تنظيفها بمحلول معقم ووضعها داخل عبوة خاصة.

تنظيف عبوات المكياج

احرصي على مسح وتنظيف عبوات المكياج التي تضعينها في حقيبة يدك، ويفضل استخدام محلول معقم يحتوي على الكحول للقضاء على الفيروسات.

حزم الطعام

إذا كنت تحملين حزمة طعام معك إلى العمل، فيفضل استخدام كيس تبريد أو على الأقل كيس من البلاستيك لحفظ الطعام.

أصابع أحمر الشفاه

استخدمي عبوات أحمر الشفاه ومساحيق التجميل الأخرى التي تأتي على شكل أصابع، بدلًا من العبوات التي تضطرين إلى استخدام أصابعك لاستخدامها، كما يجب تجنب مشاركة هذه الأدوات مع الآخرين.

تنظيف الفُرشات

الأمشاط والفُرشات يمكن أن تحمل جميع أنواع الأحياء الدقيقة الضارة، لذا يجب تنظيفها وتعقيمها بانتظام، وذلك باستخدام الماء الساخن والصابون أو المطهرات الحاوية على الكحول.

تنظيف الهواتف

أظهرت الدراسات أن الهواتف المحمولة تحتوي على كمية هائلة من الجراثيم والبكتيريا، وينصح الخبراء باستخدام غطاء مناسب للهاتف يمكن تنظيفه وتعقيمه بشكل يومي.

المناديل

تجنبي وضع المناديل بشكل مباشر داخل الحقيبة، والأفضل استخدام عبوة مناسبة لتخزينها، والتخلص منها بعد استخدامها مباشرة.

النظارات

يمكن أن تكون النظارات الشمسية أو الطبية بيئة خصبة للفيروسات، لذلك ينصح باستخدام مناديل معقمة لتنظيف الإطار والعلبة بانتظام.

احملي قلمًا

قد تضطرين في كثير من الأحيان لاستخدام قلم عند إجراء بعض المعاملات، ومن الأفضل أن تحملي معك قلمك الخاص، بدلًا من استخدام القلم الذي توفره العديد من المنشآت الخدمية.

تعليق الحقيبة

يمكن لحقيبة اليد أن تتسخ وتتعرض للتلوث في حال وضعها على الأرض، لذلك ينصح بتعليقها على الجدار أو حملها على كتفك أينما ذهبت.