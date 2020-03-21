دعم مستشفى رأس غارب المركزي بـ10 كراسي لغسيل الكلى

دعمت وزارة الصحة مستشفى رأس غارب المركزي، بـ10 كراسي غسيل كلى مجهزين بالكامل لاستقبال المرضى ليصبح إجمالي عدد الكراسي بوحدة غسيل الكلى 14 كرسيا.

ومن جانبه تفقد صباح اليوم السبت، اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة المستشفى المركزي، يرافقه دكتورة فتحية مغربي مديرة المستشفى وحدة غسيل الكلى، وذلك في ضوء توجيهات اللواء عمر حنفي محافظ البحر الأحمر بالاهتمام بالمنظومه الصحية وتقديم افضل خدمة طبية للمواطنين.

وأكد رافت في تصريح صحفي، أنه دعم الوحدة بعدد 10 كراسي غسيل كلى مقدمة من وزارة الصحة، جرى تجهيزهم لاستقبال المرضى.

وأضاف جرى تجهيز غرفة العزل بالمستشفى وحث الأطباء على التعقيم والتطهير المستمر للغرفة، لاستقبال المرضى الذين تتطلب حالاتهم العزل الوقائي.