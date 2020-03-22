"كنت بأدبه بس ما استحملش".. حكاية أب قتل نجله ركلًا بالأقدام

"كنت بأدبه بس ما استحملش ومات لما ضربته برجلي في بطنه" بتلك الكلمات اعترف شاب ثلاثيني بجريمة قتل طفله الصغير البالغ من العمر 6 أعوام، ركلًا بالأقدام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى القريب من منزل الأسرة بمحافظة القليوبية.

وجهت النيابة العامة للأب، تهمة القتل العمد، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل لبيان أسباب وفاته، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إشارة من مستشفى شبرا الخيمة، يفيد بوصول الطفل "هاني.ع" 6 أعوام، جثة هامدة، إثر إصابات في الرأس وأنحاء الجسد، وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء الواقعة والد المجني عليه، حيث تعدى عليه بالضرب بالأرجل والعصى بزعم تأديبه بسبب جلوس الطفل مع زميل له في منزل الأخير للهو.

وتمكنت المباحث من القبض على الأب المتهم بعد ساعات من الجريمة وبمواجهته بأدلة الاتهام لم ينكرها لكنه حاول التقليل من هول الجريمة وإبعاد نية العمد في تنفيذها، وأنه كان يحاول إصلاح تصرفات نجله وتأديبه فاعتدى عليه بالضرب ركلًا بالأقدام عندما عرف أنه قضي 3 ساعات متصلة في منزل الجيران خلال اللهو مع طفل آخر.

وأوضحت التحريات أن والدة الطفل فوجئت ببكاء طفلها الصغير وصراخه المستمر، وعندما حاولت تخليصه من يد والده لم تتمكن واستمر في ضربه بالركلات حتى سقط الطفل على الأرض فاقدًا للوعي، وتوفي قبل وصوله إلى المستشفى.