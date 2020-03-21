حملات تعقيم موسعة بالمطارات ومبنى مصر للطيران للصيانة

واصلت وزارة الطيران المدني تكثيف حملات التعقيم والتطهير بالمطارات المصرية ومواقع العمل والمنشآت التابعة للوزارة يومياً بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان، في ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران، باستخدام مواد تعقيم معتمدة وأجهزة الرش المناسبة، وذلك في إطار الاجراءات المكثفة الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير التي تقوم بها الحكومه المصرية بجميع المنشآت الحيوية وقطاعات الدولة المختلفة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث شملت أعمال التعقيم بوابات المطارات وصالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات وcheck in وسيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة وتنظيف الأرضيات ودورات المياه وأماكن الانتظار واستراحات الدرجة الأولى وتعقيم الصالات التي تستفبل الطيران الداخلي بعد كل رحلة، فضلاً عن كافة المرافق العامة بالمطارات.

كما شملت إجراءات التعقيم مبنى مصر للطيران للصيانة اليومية الجديد حيث جرى تطهير مداخل ومخارج المبنى والمكاتب الإدارية والمخازن والمصاعد والسلالم، كما تضمنت أعمال التعقيم مبنى الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ومطار 6 أكتوبر والتي شملت جميع كليات الاكاديمية والفصول الدراسية والمكاتب الإدارية وقاعة المؤتمرات بالمبنى ومعامل التدريب وأجهزة المحاكاة والمصاعد والكافتريات، وهناجر الطائرات وجميع مرافق المطار.

وجاءت هذه الحملات للحفاظ على سلامة وصحة الركاب والعاملين فضلاً عن تقديم بيئة صحية معقمة لجميع المتعاملين مع قطاع الطيران.

ومن جانبه، صرح وزير الطيران بأنه يتابع عن كثب على مدار الساعة كافة التدابير والإجراءات الصحية والوقائية التي تطبقها المطارات المصرية ومواقع العمل المختلفة التابعة للوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وبإشراف إدارات السلامة والصحة المهنية بمطارات الجمهورية، بالإضافة إلى عمليات التعقيم والتطهير التي تجري بشكل يومي على مدار 24 ساعة باستخدام مواد صديقة للبيئة ومعتمدة عالمياً وفقاً لأعلى معايير السلامة والصحة العالمية.