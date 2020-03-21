مكبرات مساجد المنصورة: الصلاة في البيوت والمسجد للأذان فقط

نادت مكبرات الصوت في مساجد المنصورة اليوم، عقب صلاة العصر، بإغلاق المساجد أمام المصلين، واقتصار فتح المسجد على الآذان فقط دون الصلاة فيه، على تُؤدى الصلاة في البيوت.

وبحسب بيان للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فقد وجه بمتابعة تنفيذ القرار الذى أصدره الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية اليوم بغلق جميع المساجد وملحقاتها والزوايا بنطاق المحافظة.

وأصدرت وزارة الأوقاف اليوم هذا القرار، مؤكدة أنه يضع فى الاعتبار المصلحة الشرعية والوطنية، ويتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، والتى يأتى فى مقدمتها الحفاظ على النفس الإنسانية، ويتماشى مع يؤكده العلماء المختصين فى المجال الطبى وتنفيذ الإرشادات التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية فى مواجهة فيروس كورونا والحد منه ..

يذكر أن قرار وزارة الأوقاف تضمن إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات، وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، ابتداء من اليوم ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات بالصيغة التالية:

اللهُ أكبر , اللهُ أكبر . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله

ألا صلوا في بيوتكم

ألا صلوا في رحالكم

الله أكبر الله أكبر

لا إله إلا الله