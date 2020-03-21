"تجارية المنيا" تخصص أرقاما لتلقي شكاوى التجار والمواطنين

أعلن أحمد راضي مخلوف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا، اليوم، تخصيص أرقام لتلقي شكاوى التجار في حال نقص السلع أو امتناع الشركات الموردة عن توريد أصناف أو كميات.

وقال هشام طلعت عزام، سكرتير عام الغرفة، إن غرفة العمليات التي تم تشكليها تعمل على مدار الساعة، لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والعمل علي توفير السلع، والتصدي لأي محاولات للاحتكار والغش التجاري، والتواصل مع المسؤولين لحل المشاكل، وكذلك تلقي شكاوي التجار والمواطنين الخاصة بنقص أو إرتفاع أسعار السلع.

ونشرت الغرفة الأرقام التي خصصتها لتلقي الشكاوى:

- أمين عام الغرفة محمد محمود عبد العزيز (01063738824)

- بندر المنيا (01014146116)

- مركز المنيا (01090580282)

- بندر ملوي (01096996496)

- مركز ملوي (01001863833)

- مركز بني مزار (01002424204)

- مركز مطاي (01002731466)

- مركز سمالوط (01007514405)

كما يمكن التواصل من خلال رقم "واتس آب" (01096777119).