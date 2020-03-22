البحر الأحمر تواجه كورونا بعزل الفنادق والتطهير شوارع

اتخذت محافظة البحر الأحمر، حزمة إجراءات للوقاية من فيروس كورونا، تزامنا مع جهود الحكومة لإجراءاتها الوقائية للحد من انتشار الفيروس تمثلت في عزل عدة فنادق سياحية بالكامل، وذلك لمدة 14 يوما بالغردقة، وأخذ عينة لجميع المشتبه فيهم وإرسالها للمعامل وفي انتظار نتائج التحليل.

كما أصدر المحافظ تعليمات لجميع المنشآت السياحية بعدم مغادرة أي فرد من الأطقم العاملة في المنشآت السياحية، وخضوعهم جميعا للحجر الصحي.

وكثف رؤساء مجالس المدن بالتنسيق مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر، من أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع وبالمدارس والمنشآت الحكومية والسياحية والمديريات الخدمية ودور العبادة.

كما شددت الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والصيدليات وأماكن بيع المنظفات والمطهرات لإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين، وإحالة محتكري السلع ومن يقوم برفع الأسعار للنيابة.

وقامت الأجهزة الأمنية بعدة حملات مكبرة من المدن بالتعاون والجهات المعنية، للمرور الميداني بكافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية للتأكد من قيام جميع المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيهية ووحدات الطعام المتنقلة بالالتزام بتنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالإغلاق يومياً بدءاً من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً، أمام المواطنين ليوم 31 مارس الحالى.

كما شنت صحة البحر الأحمر عدة حملات مشتركة مع مباحث التموين وتنفيذ الأحكام والأموال العامة، لضبط أسعار الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والمشددة تجاه المخالفين والمحتكرين.

وأعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر إعادة توزيع العمال على جميع الزوايا والمساجد بحيث لا يبقى مسجد أو زاوية دون أن يكون في عهدة عامل، وتكليف كل أمام يشرف على عدد من المساجد َوالزوايا للتأكد من غلقها، وذلك تزامنا مع قرار وزارة الأوقاف بغلق المساجد.

وناشدت المحافظة المواطنين بالالتزام بإرشادات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، والاستجابة والالتزام بقرارات الحكومة.