أعلنت 6 مرات خلال 7 أعوام.. ماذا يعني اعتبار نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا؟

وصول أعداد الإصابات بفيروس كورونا في ولاية نيويورك الأمريكية لـ10356 حالة إصابة مؤكدة، كان سببا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولاية نيويورك منطقة كوارث لمحاولة السيطرة على تفشي فيروس (كوفيد-19) بها.

وأشار ترامب إلى أن الإدارة الأمريكية والسلطات الصحية في البلاد، وفرت اختبارات مجانية للكشف عن فيروس كورونا المتحور، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي اليومي، الذي تعقده الإدارة الأمريكية لكشف مستجدات أزمة كورونا.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى ولاياتها منطقة كوارث، حيث تعلن هذه الحالة مع كل كارثة كبيرة تضرب إحدى الولايات.

مرات أعلنت فيها أمريكا إحدى ولايتها منطقة كوارث

- في سبتمبر 2017، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الكارثة الطبيعية في فلوريدا، بتوقيعه على مرسوم يعلن ولاية فلوريدا "منطقة كوارث كبرى"، وأمر بتقديم مساعدة فدرالية للمنطقة المنكوبة بعدما تعرضت لإعصار "إرما" المدمر الذي اجتاح الولاية.

- وأعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ولاية لويزيانا التي اجتاحتها الفيضانات منطقة كوارث، في عام 2016، حيث قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وأنقذت فرق الإنقاذ أكثر من سبعة آلاف شخص تقطعت بهم السبل نتيجة سيول جارفة.

- كذلك وقع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في عام 2015، أمرا بإعلان ولاية أوكلاهوما منطقة كوارث، كما أمر بتخصيص مساعدات مالية فيدرالية لدعم المناطق المتضررة، بعدما ضربها الفيضانات والأعاصير التي اجتاحت الولاية.

- وأعلنت ولاية كارولينا الجنوبية منطقة كوارث، في عام 2014 خلال فترة رئاسة أوباما، وذلك إثر تعرضها لأسوا عاصفة ثلجية شديدة، تسببت العاصفة التي اجتاحت طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن نحو ربع مليون أمريكيا، ما حرمهم من أي وسائل للتدفئة.

- كما شهد ذات العام أعلنت السلطات الأمريكية منطقة غرب ولاية فيرجينيا منطقة "كوارث"، وذلك بعد تسرب مواد كيماوية في نهر"إيلك" الذي تطل عليه الولاية. ونصحت السلطات بالولاية الأمريكية سكان تسع مقاطعات بعدم استخدام المياه سواء في الشرب أو إعداد الطعام أو حتى الاستحمام وذلك كإجراء احترازي حتى يتم التأكد من مدى خطورة البقعة التي تسربت من المواد الكيماوية في النهرعلى حياة المواطنين.

هريدي: يحق للولاية الحصول على مساعدات من الحكومة الفيدرالية

السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال إن إعلان رئيس الولايات المتحدة مدينة ما "منطقة كوارث"، يعني أن هذه المدينة تعاني من مشكلات أو كوارث كبيرة تعجز حكومة الولاية عن حلها وبحاجة إلى للحكومة الفيدرالية لحلها.

وأضاف هريدي لـ"الوطن"، أنه بعد إعلان ولاية ما "منطقة كوارث"، يحق للولاية الحصول على مساعدات كافة أنواع الدعم التي تريده من الحكومة الفيدرالية، حتى تتخلص من الكوارث التي تتعرض لها، موضحا أن هذه ليست المرة الأولي التي يعلن فيها ولاية أمريكية منطقة كوارث.

وتابع أن التمويل الفيدرالي يتضمن عدة مساعدات منها منح مناه قروضًا بفوائد متدنية لتغطية الخسائر، وبرامج لمساعدة الأفراد ومالكي المؤسسات على النهوض من تداعيات الكارثة.

وتستطيع الحكومة الفيدرالية من خلال ذلك الإعلان بتعويض المبالغ التي صرفتها السلطات المحلية في الولاية على تدابير الحماية الطارئة، بما في ذلك تكاليف الإجلاء والإيواء، أو التكاليف الطبية والعلاجات والأدوية.