محافظ الإسكندرية يكشف حجم مخالفات الأسبوع الماضي: البعض لا يستوعب خطورة كورونا

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه يتابع بنفسه من خلال حملات مرورية مستمرة، بعد السابعة مساء تنفيذ قرارات الحكومة، المتعلقة بإغلاق المقاهي والكافيهات والمحال الكبرى في السابعة مساء، عدا المحال الصغيرة والصيدليات التي لا تطبق عليها القرار.

وأضاف محافظ الإسكندرية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أن الفيديو الذي رصد وجود محال تعمل في منطقة المنشية بعد قرار الإغلاق تم تصويره قبل موعد الإغلاق على الأقل بنصف ساعة، لأنه كان موجودا هناك في محطة الرمل، والمنشية ولم توجد هناك أي محال تعمل، وكان معه مدير الأمن، وأن المحال التي تعمل حاليا هي التي لا يطبق عليها قرار الحظر، أما باقي المحال فهي ملتزمة تماما ولا توجد أي مشكلة.

وتابع محافظ الإسكندرية: "أما الوضع اليوم أفضل كثيرا من الأيام السابقة، حيث إن هناك التزاما كاملا من جانب المواطنين أو بمعنى آخر 90% من أهل إسكندرية، وهناك 10% لم يلتزم تماما، وهؤلاء نتعامل معهم بشدة، مشيرا إلى أنه بالرغم من وجود التوعية الإعلامية والتحذيرات الحكومية والإجراءات الاحترازية المتواصلة التي تتخذها الحكومة، إلا أننا ما زلنا نجد كثيرا من المخلفات مثل المقهى الذي أغلق على رواده من أجل استمرار العمل بعد الساعة 7 مساء، وقد أصدرت قرارا بتشميعه لمدة شهر، وعمل محضر وتحويله النيابة وغرامة 10000 جنيه".

وأشار اللواء محمود الشريف إلى أننا على مدار الأسبوع الماضي، قد أغلقنا 746 سنتر للدروس الخصوصية، و206 محال بلاي ستيشن، و67 صالة جيم مخالفة، كما قمنا بإعدام أكثر من 2000 شيشة، بالإضافة إلى عمل 122 قضية في قطاع التموين بسبب رفع الأسعار، وأنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع، إلا أن هناك مجموعة من الناس مصرة على ارتكاب المخالفات، حتى إننا قد اكتشفنا أن بعض قاعات الأفراح بدأت تتحايل على القرارات الصادرة من الحكومة، حيث غيرت مواعيدها إلى الثالثة عصرا، على الرغم من قرار مجلس الوزراء، هو الإغلاق تماما ومنع التجمعات، إلا أن بعض الناس مع الأسف لا تستوعب الخطر الذي نعاني منه، مؤكدا أنه أصدر قرارا بإغلاق جميع الأسواق في المحافظة لمدة أسبوعين، كما أطلقت المحافظة مبادرة لدعم عمال اليومية، وسيعقد في اجتماعات مصغرة مع عدد رجال الأعمال بالغرفة التجارية ووزارة التضامن والبترول من أجل دعم هذه الفئة من المواطنين.