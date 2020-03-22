وزير الري عن تعثر مفاوضات سد النهضة: مياه النيل مش منحة من إثيوبيا

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري إن الجانب المصري ووزارة الري تعمل على فنيات عديدة لتجنب آثار ملئ سد النهضة في يونيو المقبل كما تم الإعلان من الجانب الأثيوبي.

وأضاف عبدالعاطي، خلال حديثه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة "DMC" أن الجانب الإثيوبي ليس من حقه ملء السد إلا بعد التوقيع على الاتفاق "المفروض ماميلاش غير لما يكون اتفاق"، مشددا على أن مياه نهر ليست منحة من الجانب الإثيوبي أو منة "المياه بتيجي من المحيط الأطلنطي والهندي.. ده نهر دولي ومش من حق إثيبويا".

وتابع عبدالعاطي أن وزارة الري تعمل على المشكلات الفنية وحل المشكلات الفنية المترتبة على بناء سد النهضة، أما الجوانب الأخرى من المفاوضات والحلول تتولاها الجهات المختصة من الدولة.

وكشف عبدالعاطي أن مصر منذ عام 1900 تستهلك نفس الكمية من حصة نهر النيل حتى الآن "كمية المياه اللي كان بيستخدمها فرد بيستخدمها 11 فردا، وهو عبء على الدولة تدبير المياه، وهو تحدي كبير لوزارة الري فهي أصبحت طول العام وزارة طوارئ".