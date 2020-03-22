"القباج": زيادة عدد المستفيدين من "تكافل وكرامة" بإجمالي 60 ألف أسرة

هنأت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الأمهات والمرأة المصرية بمناسبة عيد الأم.

وقالت القباج في رسالتها: "تحية لكل سيدة مصرية تحملت مشقات الحياة، وكل رجل وقف بجانب شريكة حياته وجعل منها نموذجا عظيما في المجتمع.. إلى كل امرأة في مصرنا الحبيبة، وإلى كل أم كانت أو ستكون.. إلى كل امراة وليست بالضرورة أم .. وكل فتاة وطفلة... كل سنة وأنتي طيبة وعظيمة وحنونة وقوية، تقهري أي تحدي يمنع أحلامك أن ترى النور والحياة... كل سنة وربنا يكتب لك الصحة والهمة والعزيمة والقوة والحب والدعم لنفسك ولأسرتك ولنساء أخريات وللمجتمع كله.. ومن قلب وزارة التضامن كل سنة وأنتن متضامنات".

وأضافت: "إلى وطني الغالي... تحية خالصة من الروح ونفديك أرواحنا ودماءنا... وتحية لرئيس وقائد ندعمه بجهدنا وطاقتنا أقر للمرأة المصرية حقها وآمن بقدراتها وبأهمية شراكتها في البناء والتنمية..مصر آمنة وصامدة وفوق كل أزمة".

وتابعت القباج: "نشارككم الأخبار السارة التي سيتم تنفيذها في خلال الشهرين المقبلين في ضوء توجيهات القيادة السياسية بزيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط طبقاً لمعايير القبول، تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بزيادة الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بإجمالي 60,000 أسرة، و زيادة العائد الشهري للرئدات الريفيات من 350 جنيها مصريا شهرياً إلى 900 جنيه شهرياً، تضمين السيدات 65 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور المسنين في مظلة الحماية الاجتماعية، وزيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة وذات الفائدة البسيطة لعمل مشروعات متناهية الصغر لتحسين مستوى معيشة الأسرة، وافتتاح مؤسسة لرعاية النساء ضحايا الإتجار بالبشر بمحافظة القليوبية قبل شهر يونيو 2020".