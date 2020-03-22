آخرهم في مكتب نائب ترامب.. مسؤولون أمريكان أصيبوا بفيروس كورونا

شهدت الفترة الأخيرة انتشار فيروس كورونا داخل الولايات المتحدة الأمريكي، ووصل الفيروس إلى البيت الأبيض حيث وقعت العديد من الإصابات بين المسؤولين في الولايات المتحدة، وكان آخرهم أحد الموظفين في مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.

حيث أكد مكتب نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إصابة أحد العاملين في فريقه بفيروس كورونا، وقالت كاتيا ميلر، المتحدثة باسم "بنس"، إن الرئيس دونالد ترامب ونائبه "لم يتصلا اتصالا مباشرا مع الفرد المصاب"، دون تحديد اسمه، وأنه "يتم تعقب الأشخاص الذي اتصل بهم الفرد وفقا لتوجيهات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".

كذلك أعلن عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، "ماريو دياز بالمرت"، الخميس الماضي، إصابته بفيروس كورونا، ليكون بذلك أول سيناتور يصاب بالمرض، بعدما انتقل إليه من مخالطة شخص مصاب بالفيروس.

وفرض السيناتور تيد كروز، الأحد الماضي، على نفسه، حجرًا صحيًا، بعد أن التقى شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وقال إن فرص إصابته "منخفضة للغاية"، لأن التفاعل كان أقل من دقيقة، ويشعر بأنه في "صحة جيدة"، لكن مع ذلك رأى عزل نفسه "بدافع الحذر الشديد".

كذلك أصيب ثلاثة أشخاص يعملون لدى البعثة الدبلوماسية الأميركية في جنيف أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، لكنهم "في حالة جيدة"، وقال متحدث بالبعثة الأميركية: "نؤكد أن لدينا حالياً ثلاث حالات إصابة مؤكدة بكوفيد 19 بالبعثة الأميركية في جنيف"، حسب رويترز.

كما صرح الجيش الأميركي، إن قائد الجيش في أوروبا، إلى جانب عدد من الموظفين، ربما تعرضوا لفيروس كورونا خلال مؤتمر عقد في الآونة الأخيرة، وقال الجيش -في بيان- إن الجنرال كريستوفر كافولي "يراقب حالته"، ويعمل عن بعد في الوقت الراهن.