وزير الري: مصر مغطاة بشبكات المياه بشكل كامل

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنّ مصؤ مغطاة بالكامل بشبكات المياه، بنسبة تقترب من 100%، بينما لا تزال مثير من المناطق محرومة من شبكات الصرف الصحي.

وأضاف عبدالعاطي، خلال حديثه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة DMC، أنّ الدولة تعمل على المصادر البديلة للمياه، إذ يزيد المصريون بعد 30 سنة 75 مليون شخص آخر، متابعا: "مطلوب من الدولة إنشاء محطات تحلية لمياه البحر، لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين".

وأكد وزير الري أنّ الحكومة لن تعتمد على مياه النيل بشكل كلي في الفترة المقبلة، موضحا أنّ مصر تحتاج لـ114 مليار متر مكعب، والمتوفر 55 مليارا ونصف المليار متر مكعب فقط، ويتم تعويض العجر بإعادة استخدام المياه مرة أخرى.

ولفت عبدالعاطي إلى أنّ المياه المسربة من المنازل يتم سحبها وخلطها بمياه النيل، وإعادة استخدامها بنحو 4 مرات.