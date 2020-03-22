"الصحة" ترد على إدعاءات نقص إمكانيات مستشفى بولاق

رد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، على مقطع فيديو لطبيب بمستشفى بولاق الدكرور، ادعى خلاله ضعف الإمكانيات في المستشفى.

وقال "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية Mbc مصر: "تابعنا الأمر وأخذناه على محمل الجد، وأنه في حالة وجود نقص للفريق الطبي، تكون الأولوية بعد حماية حياته من الخطر هي توفير كافة المستلزمات اللازمة لهم".

وأضاف، أنه في صباح أمس السبت، اجتمعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مع جميع وكلاء الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية عن طريق الفيديو كونفرنس، وبحثت أثناء الاجتماع موضوع مستشفى بولاق الدكرور، وتأكدت تماما أن كل الإجراءات الوقائية تم اتخاذها مع الحالة التي دخلت المستشفى ثم توفيت.

وعن واقعة فيديو الطبيب، قال المتحدث إن الطبيب أوضح في الفيديو الأول أنه اتخذ كافة الإجراءات الوقائية، ولكن الخط الساخن 105 لم يجيب على شكاوى المواطنين، وذلك للازدحام الشديد: "هناك تزاحم شديد، ولذلك زودنا مقاعد الرد عليها".