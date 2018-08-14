احتفل الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مساء يوم الجمعة الماضي، بخطوبته على الآنسة بنان الشريف، ابنة د. مهندس حسام الشريف، مساعد رئيس البورصة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، شقيق السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، بحضور نخبة من كبار رجال الدولة، ووسط كوكبة من الإعلاميين، أحيا الحفل الفنان حمادة هلال، وذلك بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

حضر الحفل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى للمجلس، ونقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد، وعدد كبير من أساتذة الجامعات المصرية.

وحضر من الكتاب الصحفيين والإعلاميين، الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، والإعلامى والكاتب الصحفى محمد الباز، رئيس تحرير جريدة الدستور، كما شهد الحفل حضور كوكبة من الإعلاميين الكبار منهم مجدى الجلاد، محمد على خير، تامر أمين، تامر عبدالمنعم، عمرو عبدالحميد، معتز عبدالفتاح، نشأت الديهى، رشا نبيل، ورانيا هاشم.

كما حضر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، والفنان القدير خالد الصاوى، كما شارك من المتحدثين الرسميين للوزارات، هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، والعقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، وهانى الوزيرى، المستشار الإعلامى لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد العقبى، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعى.

ومن القضاة، حضر المستشار محمد عبدالواحد، نائب رئيس محكمة السويس، والمستشار محمد رمزى، نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.

كما شهد الحفل حضور نخبة من آل الشريف وعم العروس المهندس هشام الشريف، رجل الأعمال، والمستشار عبدالمجيد الشريف بمجلس الدولة، كما حضر الأهل والأقارب من عائلة «مجاهد»، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ونقيب المهندسين بالقليوبية.

الجدير بالذكر أن مصممة الأزياء المصرية أمانى الشريف وهى عمة العروس قامت بتصميم فستان العروس.