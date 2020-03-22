أشرف زكي يكشف تفاصيل مبادرة "الممثلين القادرين لغير القادرين"

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل مبادرة "الممثلين القادرين لغير القادرين"، موضحا أن كثيرا من الفنانين شاركوا في تحدي الخير، لكن هذه المبادرة تختلف، حيث تهدف لمساعدة الزملاء داخل النقابة، نظرا لأن الكثير تضرروا بسبب الأحداث الأخيرة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن هناك عمالة يومية داخل النقابة كما أن هناك شُعب تمثيل تضررت بشكل كبير من المرحلة التي تمر بها مصر، "ملناش أخبار خالص متداولة، لأنها دي حاجة عاملينها داخل النقابة".

ودعى النقيب الفنانين الأعضاء بالنقابة بالتبرع لمساعدة الأعضاء غير القادرين وأضيروا من الأزمة الحالية، موضحا أن أي فنان يرغب في المساهمة عليه التواصل معه أو بالنقابة "عاملين جروب على الواتس آب بنتفق فيه على المواعيد ورقم الحساب بتاع النقابة اللي في البنك عشان نقدر نكفل بعض في الظرف الاستثنائي اللي احنا فيه ده".