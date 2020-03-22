بعد غلق المساجد.. هل يخطب وزير الأوقاف الجمعة من استديو ماسبيرو؟

نفى مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول إلقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة متلفزة للمسلمين في بقاء مصر عبر الإذاعة والتلفزيون كبديل عن خطبة الجمعة بالمساجد.

وأكد المصدر لـ"الوطن"، اليوم الأحد، أن كل المساجد مغلقة بما فيها مسجد التلفزيون، والجمعة القادمة ستصلى ظهرًا في البيوت لا المساجد ولا أي تجمع.

وقال المصدر إنه لن تكون هناك خطبة متلفزة ولن يخطب أحد بل سيرفع الآذان ويصلي المسلمون في كافة المحافظات صلاة الظهر بديلا عن الجمعة لحين انتهاء الإجراءات الخاصة بالغلق وتعلق صلاة الجماعة.

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا في كل المساجد على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزير، في بيان له، أن القرار يأتي حرصًا على سلامة المصلين ولمدة أسبوعين لحين وقف انتشار الوباء، وانطلاقا من القاعدة الشرعية صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات.

وقرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا في الجامع الأزهر، حرصا على سلامة المصلين لمدة أسبوعين، لحين وقف انتشار الوباء، وانطلاقا من القاعدة الشرعية صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات.