"عين شمس" تلجأ لـ"الفصل الذكي" لتجاوز تعطيل الدراسة

قامت كلية الهندسة جامعة عين شمس، بتفعيل تجربة الفصل الذكي (Smart Classroom) والتي بدأ تنفيذها بكلية الهندسة جامعة عين شمس في مطلع يناير من العام الحالي ٢٠٢٠، و جاءت كثمرة للتعاون بين جامعة عين شمس، و ثلاث مؤسسات صينية هى، المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي تحت رعاية اليونسكو (UNESCO-ICHEI)، جامعة الجنوب للعلوم والتكنولوجيا (SUSTech) بمدينة تشينزن بجمهورية الصين الشعبية، مجموعه وي دونغ للتعليم السحابي (Weidong).

وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن التجرية تأتي في إطار تفعيل منظومة التعليم عن بعد، و استمرار لجهود جامعة عين شمس للتعامل مع الوضع الراهن من ظروف تعليق الدراسة بالجامعات و حرصا على سلامة أبنائها الطلاب، و تتفيذا للتوجيهات التي أسفر عنها الإجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن فكرة الفصل الذكي تعتمد على تسجيل المحاضرات لبثها بشكل مباشر على موقع الجامعة بما يسمح للطلاب بحضور المحاضرات من أي مكان من خلال جهاز حاسب آلي متصل بشبكة الإنترنت، والاحتفاظ بالمحاضرات المسجلة حتى يستطيع الطلاب سماع المحاضرات في وقت لاحق، وعمل مجموعة برمجيات تسمح بعمل دروس تفاعلية يمكن استخدامها في الفصل الذكي، وكذلك إمكانية استخدام الفصل الذكي لبث مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه مما يسمح بأن یكون أحد أعضاء لجنة الحكم على الرسائل من خارج مصر.

هذا وقد أشادت وسائل الإعلام الصينية بنجاح تنفيذ مشروع الفصل الذكي بجامعة عين شمس و سرعة التفاعل معه من الطلاب و أعضاء هيئة التدريس.