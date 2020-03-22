مسؤول بمجلس الوزراء: الأمور بدأت في الاستقرار بشأن كورونا

قال اللواء محمد عبدالمقصود رئيس قطاع الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، إنّ الفترة الحالية تشهد قدرا من التعافي بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا، لافتاً إلى أنّ إجمالي عدد المصابين 294 مصابا، وهو عدد ضئيل بالنسبة لما يحدث في العالم، كما أنّ الأمور يتم السيطرة عليها بشكل جيد.

وأضاف عبدالمقصود، خلال حواره مع مراسل قناة Dmc محمد عبيد، المذاع على فضائية Dmc، أنّ إجراءات الترصد والوقاية التي تتم حاليا نجحت في الحد من أعداد المصابين بشكل كبير، وتسمح بتحول 71 عينة إيجابية إلى سلبية، وهو رقم جيد، فضلا عن 41 متعاف، وبالتالي فإن الأمور بدأت في الاستقرار.

وتابع رئيس قطاع الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، أنّ الأسبوعين الماضيين شهدا قدرا من الاستهتار والتهاون في التعامل مع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها من جانب الحكومة، ما يفرض علينا التوعية بضرورة استخدام أقصى درجات الحيطة والحذر.