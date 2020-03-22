عاجل.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب لـ108 حالات

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 108 حالة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

كانت السلطات المغربية قررت، أمس، وقف حركة القطارات ومنع استخدام وسائل النقل العام بين مدنه ضمن إجراءات الحد من تفشي الفيروس.

وأكد رئيس الوزراء سعد الدين العثماني، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نقلا عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن الأخير أعلن توقيف جميع قطارات الخطوط من وإلى مختلف الاتجاهات ابتداء من غد الاثنين على الساعة 11 ليلا و59 دقيقة، امتثالا لتعليمات السلطات بفرض حالة الطواري الصحية، وأعلن كذلك أنه جرى منع السفر بين المدن المغربية عبر وسائل النقل العمومية.