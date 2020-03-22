توقعات طقس 48 ساعة.. طقس معتدل نهارا ونشاط الرياح محملة بالأتربة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، خلال الفترة ما بين 23 إلى 24 مارس الجاري، إذ يتوقع الخبراء أن يسود يوم الاثنين طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، على معظم الأنحاء، بينما يكون الطقس مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد، يصاحبها على تساقط الأمطار على مناطق متفرقة.

وتنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال، وتنشط الرياح وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

بينما يوم الثلاثاء، يسود طقس معتدل نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يكون حار على جنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، ويكون الجو غائم، وتظهر ا لشبورة في ساعات الصباح الأولي، وتكون حركة الرياح معتدلة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ48 ساعة القادمة على النحو التالي:

طقس الاثنين 23 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 15.

طقس الثلاثاء 24 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.