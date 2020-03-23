للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.. تعرف على شروط الجمع بين المعاش والأجر

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتيح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى، مع الالتزام بالشروط التالية:

1. أن يكون المستحق مصري الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

2. الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن والمعتمد من الصادر من وزارة الصحة.

3- أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ أو الابن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي وتطبق قواعد وأحكام قانون رقم 79 لعام 1975 على حالات الاستحقاق وقواعد وأحكام قانون رقم 148 لسنة 2019 على الحالات اللاحقة على ذلك.

ويستلزم التقدم بطلب الجمع بين معاشين تقديم المستندات اللازمة وهي:

1- بطاقة الرقم القومي.

2- بطاقة الخدمات المتكاملة وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:- المعاش المستحق عن النفس، ثم المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، ثم المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة، ثم المعاش المستحق عن الابن أو الابنة، ثم المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت.

ويراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة من فئة الأزواج أن يكون الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق له عن الزوج دون حدود ووفق المحددات المعمول بها.

وأشارت "التضامن" إلى أنه يجوز للمستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة دون حدود ووفق الاشتراطات الموضحة بالمنشور الوزاري على أن تقوم الهيئة القومية للتأمينات بتنفيذ أحكام المنشور بكل دقة.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أمر واجب تلتزم به الدولة المصرية وتسعى له وزارة التضامن الاجتماعي منذ صدور القانون.