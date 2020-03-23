10 مفاهيم خاطئة حول فيروس كورونا المستجد

قدمت وزارة الشباب والرياضة، نشرة بعنوان تصحيح المفاهيم المغلوطة وبعض النصائح اليومية بشأن فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19".

وتقدم "الوطن" فيما يلي هذه المفاهيم، وفقا لما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، حرصا منها على صحة المواطن، واستمرارا لخدماتها التي تقدمها للقراء على مدار 24 ساعة:

المفاهيم الخاطئة الشائعة حول فيروس كورونا

- يمكن أن ينتقل فيروس مرض كوفيد-19 في المناطق التي يكون المناخ فيها حارا ‏ورطبا.

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه من خلال البيّنات المتوافرة حتى الآن، يمكن انتقال فيروس مرض كوفيد-19 في ‏جميع المناطق، بما فيها المناطق ذات الطقس الحار والرطب، وكيفما كان ‏المناخ، ونصحت بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية في المناطق التي ظهر بها حالات ‏عدوى بكوفيد-19 أو في حالة السفر إليها، مشيرة إلى أن أفضل طريقة لحماية نفسك من ‏الإصابة بمرض كوفيد-19 هي المواظبة على غسل يديك، فبواسطة ذلك، يمكنك ‏التخلص من الفيروسات التي قد تكون عالقة بيديك وتتجنب بالتالي العدوى ‏المحتمل حدوثها إذا لمست عينيك أو فمك أو أنفك.‏

- هل يمكن إعادة استخدام الكمامات من فئة N95؟ وهل يمكن تعقيمها بواسطة معقم اليدين؟

شددت الوزارة على أنه لا ينبغي إعادة استعمال كمامات الوجه، بما فيها الكمامات الطبية المسطحة أو الكمامات من فئة N95، وإذا كنت تخالط شخصاً مصاباً بفيروس كورونا المستجد، أو بعدوى تنفسية أخرى، فإن مقدمة الكمامة تعتبر ملوثة بالفعل، وينبغي إزالة الكمامة دون لمسها من الأمام والتخلص منها على النحو السليم، كما ينبغي فرك اليدين بمطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون بعد نزع الكمامة.

- هل تقضي مصابيح التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية على فيروس كورونا الجديد؟

ينبغي عدم استخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم اليدين أو أي أجزاء أخرى من الجلد لأن هذه الأشعة يمكن أن تسبب حساسية للجلد.

- هل يساعد رش الجسم بالكحول أو الكلور في القضاء على فيروس كورونا الجديد؟

رش الجسم بالكحول أو الكلور لن يقضي على الفيروسات التي دخلت الجسم بالفعل، بل قد يكون ضاراً بالملابس أو الأغشية المخاطية كالعينين والفم، مع ذلك، فإن الكحول والكلور كليهما قد يكون مفيداً لتعقيم الأسطح ولكن ينبغي استخدامهما وفقاً للتوصيات الملائمة، فهناك عدة تدابير يمكنك تطبيقها لحماية نفسك من فيروس كورونا الجديد، أولها تنظيف الأيدي بشكل منتظم بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون.

- هل تعمل اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي على الوقاية من فيروس كورونا المستجد؟

لا توفر اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي، مثل لقاح المكورات الرئوية ولقاح المستدمية النزلية من النمط "ب"، الوقاية من فيروس كورونا المستجد، فهذا الفيروس جديد تمامًا ومختلف، ويحتاج إلى لقاح خاص به، ويعمل الباحثون على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد-2019، وتدعم منظمة الصحة العالمية هذه الجهود.

- هل يساعد غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد؟

لا توجد أي بيّنة على أن غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد، ولكن توجد بيّنات محدودة على أن غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي يساعد في الشفاء من الزكام بسرعة أكبر، ومع ذلك لم يثبت أن غسل الأنف بانتظام يقي من الأمراض التنفسية.

- هل يساعد تناول الثوم في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد؟

يعد الثوم طعامًا صحيًا، ويتميز باحتوائه على بعض الخصائص المضادة للميكروبات، ومع ذلك، لا توجد أي بيّنة تثبت أن تناول الثوم يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

- هل يمنع وضع زيت السمسم على البشرة دخول فيروس كورونا المستجد إلى الجسم؟

لا يقضي زيت السمسم على فيروس كورونا المستجد، هناك بعض المطهرات الكيميائية التي تقتل فيروس كورونا المستجد-2019 على الأسطح، وتشمل مطهرات تحتوي على مُبَيّضات/كلور، وغيرها من المذيبات، والإيْثَانُول بتركيز 75%، وحمض البيرُوكْسِي آسِتِيك،والكلُورُوفُورْم، إلا أن تأثيرها على الفيروس ضعيف أو منعدم إذا وُضِعَت على البشرة أو أسفل الأنف مباشرة، بل من الخطر وضع هذه الموادالكيميائية على البشرة.

- من الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، كبار السن أم صغار السن؟

يمكن أن يُصاب الأشخاص من جميع الأعمار بفيروس كورونا المستجد-2019، ويبدو أن كبار السن والأشخاص المصابين بحالات مرضية سابقة الوجود مثل الرَبْو، وداء السُكَّريّ، وأمراض القلب، فهم الأكثر عُرضة للإصابة بمرض وخيم في حال العدوى بالفيروس، وتنصح منظمة الصحة العالمية الأشخاص من جميع الأعمار باتباع الخطوات اللازمة لحماية أنفسهم من الفيروس، مثل غسل اليدين جيدًا والنظافة التنفسيةالجيدة.

- هل المضادات الحيوية فعَّالة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد وعلاجه؟

لا تقضي المضادات الحيوية على الفيروسات، بل تقضي على الجراثيم فقط، ويعد فيروس كورونا المستجد-2019 من الفيروسات، لذلك يجبعدم استخدام المضادات الحيوية في الوقاية منه أو علاجه، ومع ذلك، إذا تم إدخالك إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا المستجد-2019،فقد تحصل على المضادات الحيوية لاحتمالية إصابتك بعدوى جرثومية مصاحبة.

- هل هناك أي أدوية محددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد أو علاجه؟

لا يوجد أي دواء محدد مُوصى به للوقاية من فيروس كورونا المستجد-2019 أو علاجه حتى الآن، ومع ذلك يجب أن يحصل المصابون بالفيروس على الرعاية المناسبة لتخفيف الأعراض وعلاجها، كما يجب أن يحصل المصابون بمرض وخيم على الرعاية الداعمة المُثلى، ولا تزال بعض العلاجات تخضع للاستقصاء، وسيجري اختبارها من خلال تجارب سريرية، وتتعاون منظمة الصحة العالمية مع مجموعة من الشركاء على تسريع وتيرة جهود البحث والتطوير.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحملة يومية للتوعية من إعداد مبادرة OBMegypt مع وزارة الشباب والرياضة، مصر وإيدك معانا، برنامج دعم المبادرات الشبابية والعديد من المبادرات، والـStartups المصرية للتوعية بتعليمات وزارة الصحة والسكان المصرية وWorld Health Organization (WHO) بفيروس كورونا المستجـد (كوفـيد 19).