كيف ساعد الإصلاح الاقتصادي في مواجهة فيروس كورونا؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا منذ عام 2013، للتقدم بالمستوى الذي يليق بها وبالمصريين، حيث بذلت جهودا ضخمة.

وأضاف خلال لقائه بعدد من سيدات مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، أنه منذ عام 2019 حجم التداعي في الاقتصاد العالمي ضخم جدًا وحجم الضغوط على الاقتصاد المصري ضخم جدًا: "صدقوني والله لولا خطة الإصلاح الاقتصادي ونجاحنا فيها ما كنا نتحمل التداعيات اللي بتكلم عليها".

الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، قال إن الدولة خلال الأعوام الماضية اتبعت برنامج إصلاح اقتصادي ساعدها خلال الفترة الحالية على التعامل مع الضغوطات الاقتصادية التي يتعرض لها العالم بسبب فيروس كورونا، موضحا أن البرنامج الاقتصادي الذي اتبعته الدولة مكنها من الصمود أمام تراجع معدلات النموالعالمي، وانخفاض مستويات التجارة الدولية.

وأضاف الإدريسي لـ"الوطن"، أن خطة الإصلاح الاقتصادي انقسمت إلى جزئين مالي وهيكلي، التي تطلبت رفع الدعم عن الطاقة الكهرباء والسلع التموينية وغيرها، مكن الدولة من تحمل تبعات الضغوط الاقتصادية، مشيرا إلى أن رفع الدعم مكن الدولة من توفير الـ100 مليار جنيه التي أعلنت عنها لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الخبير الاقتصاي، أن جهود الدولة لمكافحة الفساد، جزء من خطة الإصلاح الاقتصادي، وبرامج التحول الرقمي مكنت المواطنين من إدارة معاملتهم التجارية والمالية مع البنوك أو الشركات من خلال الهواتف المحمولة والتطبيقات الإلكترونية، ما أدى لانخفاض مستويات الخسائر للشركات والبنوك في التجارة المصرية الداخلية.

وأشار إلى أن قرار الدولة بخفض الفوائد عن كافة القروض، يدل على جهود الدولة لمحاولة ضم الاقتصاد غير الرسمي، للاقتصاد الرسمي، موضحا أن هذا القرار يساعد التجار والشركات الحاصلة على قروض في استئناف تجارتهم دون خسائر كبيرة خلال الفترة الحالية.

من جانبه، قال الدكتور عزت محمود الخبير الاقتصادي إن الدولة سعت منذ عام 2015 لوضع خطة للإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحا أن المنظمة الاقتصادية ركزت على تحرير الدولة من عبء الدعم بهدف تحسين الخدمات للمواطنين.

وأضاف محمود لـ"الوطن"، أن الجهودة التي عملت عليها خلال السنوات مكنتها من مواجهة أزمة فيروس كورونا، التي تطلبت تكلفة مالية كبيرة من خلال الأدوات والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن هذا ظهر في قرار الدولة بتخصيص 100 مليار جنيه للفيروس، وتمكن الدولة من شراء كواشف الفيروس بكميات كبيرة وغيرها من المستلزمات.

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية مكنت مصر من تحمل تبعات فيروس كورنا من انخفاض معدل النمو العالمي، وتراجع معدلات الإنتاج وانخفاض قيمة العملة، وانخفاض معدل الصادرات والورادات، بوجود احتياطي مالي قوي، بالإضافة إلى عدم وجود أعباء الدعم.